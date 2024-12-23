В Башкирии зафиксировали вспышку нового гриппа

На территории Башкортостана появился грипп. Он присоединился к уже циркулирующим ковиду и риновирусам. За прошедшую неделю зарегистрировано около 24,5 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Почти половина заболевших — дети. Статистика сохраняется в пределах многолетней нормы.

20 тысяч новых случаев каждую неделю. С такой регулярностью жители Башкортостана заражаются вирусными инфекциями. Если раньше в основном заболевали ковидом и простудой, то теперь в республику пришел и грипп.

Доминирует в циркуляции вирус гриппа А субтипа Н1N1, имеются единичные находки вируса гриппа В. Аналогичную картинку мы наблюдали в многолетней динамике. Традиционно в начале эпидсезона доминирует вирус гриппа А, к концу эпидсезона появляется вирус гриппа В. Миляуша Мулюкова, главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории

Почти половина заболевших — это дети. Они подхватывают вирус в детских садах и школах. Также в группе риска взрослые, работающие по определенным специальностям: врачи, учителя, продавцы, водители общественного транспорта. То есть все, кто контактирует с большим количеством людей. Им особенно важно соблюдать рекомендации.

Неспецифические профилактические мероприятия — это мытье рук, использование дезинфицирующих салфеток, спиртовых салфеток. Проветривание помещений и специфическая профилактика, которая актуальна в первую очередь для гриппа. Это вакцинация, которую мы начинаем с августа месяца. Айгуль Галиева, заместитель главного врача по клинико-диагностической работе

Главное, о чем напоминает Роспотребнадзор, — не нужно заниматься самолечением. При появлении первых симптомов заболевания, таких как высокая температура, кашель и насморк, необходимо обратиться к врачу. Даже в новогодние праздники.

Хочу сказать, что наши поликлиники уже со 2 января начинают к плановой работе. И все красные зоны, все кабинеты, которые необходимы для обслуживания пациентов с неотложными показаниями, они будут работать. Поэтому система готова, система работает. Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения Республики Башкортостан