В Башкирии зафиксировали вспышку нового гриппа

На территории Башкортостана появился грипп. Он присоединился к уже циркулирующим ковиду и риновирусам. За прошедшую неделю зарегистрировано около 24,5 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Почти половина заболевших — дети. Статистика сохраняется в пределах многолетней нормы.
20 тысяч новых случаев каждую неделю. С такой регулярностью жители Башкортостана заражаются вирусными инфекциями. Если раньше в основном заболевали ковидом и простудой, то теперь в республику пришел и грипп.
Почти половина заболевших — это дети. Они подхватывают вирус в детских садах и школах. Также в группе риска взрослые, работающие по определенным специальностям: врачи, учителя, продавцы, водители общественного транспорта. То есть все, кто контактирует с большим количеством людей. Им особенно важно соблюдать рекомендации.
Главное, о чем напоминает Роспотребнадзор, — не нужно заниматься самолечением. При появлении первых симптомов заболевания, таких как высокая температура, кашель и насморк, необходимо обратиться к врачу. Даже в новогодние праздники.
Повышение уровня заболеваемости — это не эпидемия, а сезонность. Количество зараженных остается в пределах нормы. И при должном соблюдении рекомендаций можно избежать болезни или же быстро её вылечить.