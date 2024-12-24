В Магнитогорске состоялся хоккейный турнир «Уральская классика»

Олимпийские чемпионы, актёры, блоггеры, хоккеисты. В таком составе прошел хоккейный турнир «Уральская классика». Три года назад это мероприятие организовали капитаны хоккейных клубов – «Салавата Юлаева» и «Металлурга», с тех пор турнир проходит ежегодно. В этот раз он состоялся в Магнитогорске.

Самым ярким событием стал гала-матч, где участвовали два коллектива. В команду Григория Панина вошли игроки «Салавата», боец смешанных единоборств Ренат Фахретдинов, а также актеры из сериала «Молодежка». В команде капитана «Металлурга» Егора Яковлева были олимпийские чемпионы, блоггеры, звёзды российского хоккея. Также в мероприятии приняли участие и юные хоккеисты от 6 до 14 лет. Им удалось сыграть в хоккей с именитыми спортсменами.