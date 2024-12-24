В Башкирии провели операцию на сердце по новой методике

Врачи клиники БГМУ провели уникальную операцию на сердце по новой методике. Ранее такие операции проводились только в Москве.

Triclip – это специально разработанная система для проведения операций на клапане сердца через катетер. Операция уникальна тем, что она подходит даже для пожилых пациентов. Так, в клинике БГМУ на операцию направили 72-летнюю женщину с пороком сердечного клапана.