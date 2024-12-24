Дмитрий Медведев посетил госпиталь ветеранов войн в Уфе

Дмитрий Медведев в ходе рабочего визита в столицу Башкортостана посетил Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн. Заместителю председателя Совета безопасности России показали, как участники спецоперации проходят восстановление в центре медицинской реабилитации, в частности, в отделении для пациентов с заболеваниями центральной нервной системы и нарушениями опорно-двигательного аппарата.

В последнем активно лечат тех, кто пережил протезирование. С начала СВО специалисты госпиталя активно оказывают высокотехнологичную помощь бойцам с применением современных технологий.

Это и комплекс лечебной физкультуры, и все виды физиотерапии, механотерапии, роботизированная техника, лечебные массажи, занятия с медицинским психологом, логопедом, эрготерапия. С 2022 года пролечено более 1200 участников СВО.

Анжелика Хасанова, заведующая центром медицинской реабилитации и восстановительного лечения Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн
Пенальти
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии