Дмитрий Медведев посетил госпиталь ветеранов войн в Уфе

Дмитрий Медведев в ходе рабочего визита в столицу Башкортостана посетил Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн. Заместителю председателя Совета безопасности России показали, как участники спецоперации проходят восстановление в центре медицинской реабилитации, в частности, в отделении для пациентов с заболеваниями центральной нервной системы и нарушениями опорно-двигательного аппарата.