В Уфе Дмитрий Медведев вручил госнаграды участникам СВО

Сегодня в башкирскую столицу с официальным визитом прибыл Дмитрий Медведев. Заместитель председателя Совета безопасности России посетил в Уфе Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн и вручил участникам СВО государственные награды.

В трехэтажном здании из красного кирпича в центре Уфы расположено уникальное в регионе учреждение, в котором врачи, можно сказать, дают вторую жизнь участникам боевых действий. Объект стал одним из главных во время официального визита Дмитрия Медведева в башкирскую столицу. Заместитель председателя Совета безопасности России вручил воинам государственные награды. Медаль «За отвагу» получил и боец с позывным «Ахмед». С марта прошлого года мужчина воюет в зоне СВО. За плечами опыт боевых действий и на Северном Кавказе. В мае 2024-го под Очеретино на Донецком направлении получил осколочное ранение в ногу.

В тот момент мы должны были зайти в поселок, занять определенную точку, к сожалению, не дошел, меня накрыло в первый же момент. Сейчас идет подготовка к протезированию, улучшают ногу сначала. Первоначально – встать на ноги и до конца вылечиться. позывной «Ахмед»

Чтобы вернуться в строй. В действующем при госпитале центре реабилитации есть всё для этого.

Это и комплекс лечебной физкультуры, и все виды физиотерапии, механотерапии, лечебные массажи, занятия с медицинским психологом, с логопедом, эрготерапия. Анжелика Хасанова, заведующая центром медицинской реабилитации и восстановительного лечения Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн

Более 1200 уроженцев Башкортостана получили здесь высококвалифицированную помощь с начала СВО. Учреждение оборудовано по последнему слову техники.

На этой стабилометрической платформе пациенты восстанавливают координацию и улучшают работу вестибулярного аппарата. Для этого необходимо управлять лодкой и оплывать препятствия с помощью тренажера-симулятора. Условия действительно приближены к реальным.

С октября в республике работает центр отбора граждан на контрактную службу «Защитник». Объект также посетил Дмитрий Медведев. Здесь рекруты могут пройти медосмотр, встретиться с командирами, оформить банковскую карту и выплаты при поступлении на службу. Для будущих воинов организовано трехразовое питание с проживанием.

Заместителю председателя Совбеза страны рассказали и о мерах поддержки, которые есть для участников СВО в регионе. Радий Хабиров отметил и программу для военных, чтобы они могли накопить деньги для приобретения жилья.

О ходе отбора граждан на военную службу по контракту Дмитрий Медведев говорил отдельно с руководителями регионов ПФО. Он отметил, что в этом году заключили договоры с Минобороны почти 440 тысяч россиян. Заместитель председателя Совбеза России поблагодарил бойцов, которые проходят лечение в госпитале Уфы, за их службу и проявленный героизм на поле боя.

Отношение бойцов к жизни не может не вызывать огромного уважения. Мы гордимся нашими солдатами, офицерами и благодарим их за службу, за героическое исполнение воинского долга. В целом остались позитивные впечатления от работы медицинского персонала, обстановки в госпитале, который укомплектован хорошим оборудованием для реабилитации. Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России