В Уфе Дмитрий Медведев вручил госнаграды участникам СВО

Сегодня в башкирскую столицу с официальным визитом прибыл Дмитрий Медведев. Заместитель председателя Совета безопасности России посетил в Уфе Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн и вручил участникам СВО государственные награды.
В трехэтажном здании из красного кирпича в центре Уфы расположено уникальное в регионе учреждение, в котором врачи, можно сказать, дают вторую жизнь участникам боевых действий. Объект стал одним из главных во время официального визита Дмитрия Медведева в башкирскую столицу. Заместитель председателя Совета безопасности России вручил воинам государственные награды. Медаль «За отвагу» получил и боец с позывным «Ахмед». С марта прошлого года мужчина воюет в зоне СВО. За плечами опыт боевых действий и на Северном Кавказе. В мае 2024-го под Очеретино на Донецком направлении получил осколочное ранение в ногу.
Чтобы вернуться в строй. В действующем при госпитале центре реабилитации есть всё для этого.
Более 1200 уроженцев Башкортостана получили здесь высококвалифицированную помощь с начала СВО. Учреждение оборудовано по последнему слову техники.
На этой стабилометрической платформе пациенты восстанавливают координацию и улучшают работу вестибулярного аппарата. Для этого необходимо управлять лодкой и оплывать препятствия с помощью тренажера-симулятора. Условия действительно приближены к реальным.
С октября в республике работает центр отбора граждан на контрактную службу «Защитник». Объект также посетил Дмитрий Медведев. Здесь рекруты могут пройти медосмотр, встретиться с командирами, оформить банковскую карту и выплаты при поступлении на службу. Для будущих воинов организовано трехразовое питание с проживанием.
Заместителю председателя Совбеза страны рассказали и о мерах поддержки, которые есть для участников СВО в регионе. Радий Хабиров отметил и программу для военных, чтобы они могли накопить деньги для приобретения жилья.
О ходе отбора граждан на военную службу по контракту Дмитрий Медведев говорил отдельно с руководителями регионов ПФО. Он отметил, что в этом году заключили договоры с Минобороны почти 440 тысяч россиян. Заместитель председателя Совбеза России поблагодарил бойцов, которые проходят лечение в госпитале Уфы, за их службу и проявленный героизм на поле боя.
Также Дмитрий Медведев, Игорь Комаров и Радий Хабиров посетили Советскую площадь и возложили цветы к памятнику командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратову и отдали дань памяти Герою России.