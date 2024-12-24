Телеканал БСТ показал видеоинтервью Радия Хабирова «Комсомольской правде»

Мы провели не одну экспертизу – памятник находится в аварийном состоянии. Проект готов, он прошел федеральную государственную экспертизу, потому что памятник является памятником федерального значения. Ориентировочно после Нового года мы будем искать подрядчиков на этот вид работ. Предстоит заложить деньги в бюджете. Боюсь, реставрация займет от года до полутора лет. Это жизненная необходимость, и главная цель – сохранить этот памятник.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан