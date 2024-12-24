Телеканал БСТ показал видеоинтервью Радия Хабирова «Комсомольской правде»

На телеканале БСТ показали видеоинтервью Радия Хабирова. С главным редактором «Комсомольской правды» Олесей Носовой глава региона поделился, как Башкортостан справляется с экономическими санкциями, чем он интересует заграничных партнеров и что может им предложить. Также отдельное внимание уделили теме взаимодействия с бойцами в зоне спецоперации.
Радий Хабиров рассказал о своих визитах на фронт и о помощи, которую оказывает республика военнослужащим. Также говорили и о сохранении культурного наследия региона – планах по реставрации памятника Салавату Юлаеву.