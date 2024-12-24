Телеканал БСТ показал видеоинтервью Радия Хабирова «Комсомольской правде»

На телеканале БСТ показали видеоинтервью Радия Хабирова. С главным редактором «Комсомольской правды» Олесей Носовой глава региона поделился, как Башкортостан справляется с экономическими санкциями, чем он интересует заграничных партнеров и что может им предложить. Также отдельное внимание уделили теме взаимодействия с бойцами в зоне спецоперации.

Радий Хабиров рассказал о своих визитах на фронт и о помощи, которую оказывает республика военнослужащим. Также говорили и о сохранении культурного наследия региона – планах по реставрации памятника Салавату Юлаеву.

Мы провели не одну экспертизу – памятник находится в аварийном состоянии. Проект готов, он прошел федеральную государственную экспертизу, потому что памятник является памятником федерального значения. Ориентировочно после Нового года мы будем искать подрядчиков на этот вид работ. Предстоит заложить деньги в бюджете. Боюсь, реставрация займет от года до полутора лет. Это жизненная необходимость, и главная цель – сохранить этот памятник.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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