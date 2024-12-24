В Башкирии адаптируют жильё для бойцов с инвалидностью

В Башкортостане активно ведётся работа по адаптации жилья под нужды бойцов, которые получили увечья в ходе работы в зоне СВО. Эксперты уже обследовали более 20 помещений. Специальными техническими средствами оборудуют не только комнаты, но и рабочие места. Ветерану из Давлеканово уже оказана помощь в адаптации жилья. А позывному «Шайтан» из Стерлитамака только предстоит решить социально-бытовые вопросы.

Год назад боец с позывным «Шайтан» вернулся с передовой. Во время боевой задачи он получил огнестрельное ранение в голову. Если бы не каска, военнослужащий мог бы остаться на поле боя навсегда. Солдат был мобилизован с самого начала СВО. Из-за ранения половина тела была парализована. На протяжении года он проходил реабилитацию. Сейчас нуждается в адаптации жилья. В этом ему помогают социальные координаторы госфонда «Защитники Отечества». Они провели замеры. По программе адаптации жилых помещений ветеранов СВО в квартирах бойцов меняют дверные блоки, устанавливают систему «умный дом», кухонную мебель, а также столы с возможностью изменения высоты.

Многим бойцам уже оказана помощь в адаптации жилья. Один из таких – ветеран спецоперации из Давлеканово. Сергей Семенов занимается ковкой: изготавливает ворота, беседки, мангалы, качели. Раньше это было хобби, сейчас стало его основным видом деятельности. В доме Сергея Семёнова уже установили кухонный гарнитур, душевую кабину, рабочий стол с компьютером, систему «умный дом». Также на средства фонда закупили робот-пылесос и мягкие стулья.