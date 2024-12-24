В Уфе прошёл международный турнир по борьбе на поясах

Первые соревнования международного уровня в уфимском Дворце борьбы. В столице Башкортостана прошел международный турнир по борьбе на поясах памяти Рифа Гайнанова и кубок мира в командном формате. В столицу Башкортостана приехали представители 14 стран мира.
Уфимский Дворец борьбы впервые принимает зарубежных спортсменов. Честь первыми встречать в новом спортивном сооружении гостей из других стран выпала борцам на поясах. В прошедшем турнире памяти Рифа Гайнанова приняли участие 228 спортсменов из 14 стран мира, в том числе Монголии, Ирана и Турции. Соревнования проходили в восьми весовых категориях у мужчин и пяти – у женщин. В турнире из Республики Башкортостан участвовали 30 борцов. Девушки завоевали две золотые медали, одну серебряную и три бронзовые. У мужчин башкирские борцы также забрали две награды высшей пробы и еще одну бронзовую.
Риф Гайнанов – основатель и всемирной, и всероссийской федераций по борьбе на поясах, мастер спорта СССР по греко-римской борьбе, заслуженный тренер России. При его непосредственном участии в 2006 году в Уфе проводился чемпионат мира. Международный турнир его памяти впервые прошел в 2011 году в Октябрьском. В прошлом он был проведен во второй раз.
Большая делегация приехала в Уфу из Таджикистана. Среди них победители и призеры чемпионата мира.
В кубке мира по борьбе на поясах в командном формате приняли участие девять сборных. В упорной борьбе первое место завоевала команда «Россия-1», у «России-2» вторая позиция, на третьей расположились коллективы Узбекистана и Казахстана.