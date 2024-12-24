В Уфе прошёл международный турнир по борьбе на поясах

Первые соревнования международного уровня в уфимском Дворце борьбы. В столице Башкортостана прошел международный турнир по борьбе на поясах памяти Рифа Гайнанова и кубок мира в командном формате. В столицу Башкортостана приехали представители 14 стран мира.

Уфимский Дворец борьбы впервые принимает зарубежных спортсменов. Честь первыми встречать в новом спортивном сооружении гостей из других стран выпала борцам на поясах. В прошедшем турнире памяти Рифа Гайнанова приняли участие 228 спортсменов из 14 стран мира, в том числе Монголии, Ирана и Турции. Соревнования проходили в восьми весовых категориях у мужчин и пяти – у женщин. В турнире из Республики Башкортостан участвовали 30 борцов. Девушки завоевали две золотые медали, одну серебряную и три бронзовые. У мужчин башкирские борцы также забрали две награды высшей пробы и еще одну бронзовую.

На следующий год мы здесь планируем провести первенство России среди молодежи. Оно будет являться отбором на первенство мира. Это будет весной 2025 года. После Нового года наша сборная команда будет начинать тренировочный процесс уже на базе Дворца борьбы. Рустам Зиякаев, президент федерации борьбы на поясах Республики Башкортостан

Риф Гайнанов – основатель и всемирной, и всероссийской федераций по борьбе на поясах, мастер спорта СССР по греко-римской борьбе, заслуженный тренер России. При его непосредственном участии в 2006 году в Уфе проводился чемпионат мира. Международный турнир его памяти впервые прошел в 2011 году в Октябрьском. В прошлом он был проведен во второй раз.

Международный турнир Гайнанова станет ежегодным, традиционным международным турниром. Потому что это в честь нашего основателя, который популяризировал ее не только в России, но и на международной арене. Рушан Рамазанов, президент всероссийской федерации борьбы на поясах

Большая делегация приехала в Уфу из Таджикистана. Среди них победители и призеры чемпионата мира.

Большое спасибо вашему президенту, министру спорта. Нас красиво встретили, организация очень хорошая. Очень красивый спортзал. Шавкат Зарипов, президент федерации борьбы на поясах Республики Таджикистан