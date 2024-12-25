В Башкирии подвели итоги реализации нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография»

В Уфе прошло заседание общественного совета партийного проекта «Здоровое будущее», на котором подвели итоги реализации в Башкортостане национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».

Участники совещания также говорили об актуальном вопросе – подготовке медицинских кадров и волонтеров. И в следующем году продолжится работа по модернизации медицинских учреждений Уфы, первичного звена здравоохранения по всей республике. Сюда включено и строительство поликлиник, закупка современного оборудования, пополнение автопарка и возведение фельдшерско-акушерских пунктов.