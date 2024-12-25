В Уфе презентовали книгу о жизни и творчестве Анвара Асфандиярова

В Уфе презентовали книгу о жизни и творчестве выдающегося ученого, профессора, кавалера ордена Салавата Юлаева Анвара Асфандиярова. Издание «Жизнь, отданная науке» представили на конференции, посвященной 90-летию со дня его рождения.

Над изданием работали жена, коллеги и ученики Анвара Асфандиярова. Он автор более 300 научных работ и 20 монографий. Эти цифры – результат исследовательской деятельности в архивах Уфы, Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Казани и других городов.