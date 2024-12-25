В Башкирии в ближайшие дни ожидается потепление и снег

В ближайшие дни в Башкирии ожидается небольшое потепление и снег. По данным Башгидромета, сегодня, 25 декабря, погода в республике будет преимущественно без осадков, с умеренным южным ветром. Дневная температура колеблется от -6 до -11°С.

В четверг, 26 декабря, на некоторых территориях выпадет небольшой снег. Ветер также южный, умеренный. Ночью температура составит от -10 до -15°С, в некоторых местах опустится до -17, -22°С. Днем температура ожидается в пределах -5 до -10°С.