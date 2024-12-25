В Башкирии подросток получил ожоги при сварке в гараже

В Башкирии 16-летний подросток пострадал во время сварочных работ в гараже. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС республики.

На данный момент он находится в больнице города Белорецк, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Медсестра из травматологического отделения сообщила, что вечером 24 декабря к ним доставили молодого человека, родившегося в 2008 году, с термическим ожогом I-III степени в области живота и грудной клетки.