В Башкирии мошенники обманули за сутки 15 человек

За минувшие сутки мошенники обманули 15 жителей республики, получив от доверчивых граждан более 5 миллионов рублей. 57-летний житель Уфы получил сообщение якобы от своего начальства, после чего последовала информация от псевдосотрудников ФСБ, которые убедили мужчину в том, что от его имени финансируются подозрительные организации и личные счета теперь заблокированы.

Чтобы вернуть замороженные деньги, посоветовали мужчине скачать специальное приложение и перевести туда свои сбережения. Злоумышленники обманули уфимца почти на 2 миллиона рублей.

С похожей проблемой в полицию обратилась и 58-летняя жительница Туймазов. Мошенники убедили пенсионерку отправиться в банк, где она с помощью нескольких переводов отправила злоумышленникам почти 2 миллиона рублей.