В Уфе хотят наладить выпуск авиационных рукавов

В Уфе могут начать выпускать авиационные рукава. Такой проект готовится заявить на «Инвестчас» предприятие по производству нефтегазопромыслового оборудования. Ранее благодаря поддержке республики здесь удалось наладить серийное производство рукавов для АЗС.

Одна такая установка заменяет десять пар рабочих рук. А чтобы обслуживать ее, нужен лишь один оператор. Пятиосевой и горизонтальный обрабатывающий центры на предприятии ждали почти год. Теперь здесь смогут изготавливать детали сложной формы и крупногабаритную продукцию.

Основное направление работы предприятия «Технодизель» – производство сырой резины. Процесс состоит из нескольких этапов. Сначала все ингредиенты смешивают по одной из более чем ста рецептур. Потом структуру резины уплотняют. А затем охлаждают и превращают в ленту, в таком виде она поступает заказчикам.

А это одно из готовых изделий. Компания – единственная в России, где производят рукава для АЗС. Сначала из нагретой резиновой смеси делают внутренний слой. Затем укрепляют изделие при помощи каркаса из полиамидной нити и медной стринги. Для второго слоя процесс повторяется.

Здесь производят сто тонн резиновой продукции в месяц. Проект поддержал Глава Башкортостана Радий Хабиров на «Инвестчасе» в 2020-м. А в следующем году на предприятии хотят реализовать новую идею.

В этом году мы предложили свой инвестиционный проект, серийное производство авиационных рукавов, который хотим реализовать в 2025 году. Для этого мы подали заявку на «Инвестчас» к Радию Фаритовичу, надеемся, что нас поддержат. Юрий Иванов, технический директор компании