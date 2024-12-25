В Уфе прошёл форум «Это мой мир», посвящённый языкам и культурам

В Уфе на площадке Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ прошел международный форум «Это мой мир: территории, языки, культуры в устойчивом развитии». На одной площадке собрались специалисты в области сохранения и развития языков и культур, в том числе эксперты из Ирана и Малайзии, представители объектов природного наследия, природных парков и заповедников, педагоги ассоциированных школ ЮНЕСКО.

На трех сессиях обсудили языки и культуры в образовании, разрабатываемые научные и просветительские проекты. Объектов, которые могли бы войти в список ЮНЕСКО, в республике много. На очереди – наскальные рисунки в уфимском геопарке «Торатау» и пещере Шульган-Таш. Со временем в последней обнаруживаются все новые и новые рисунки, сделанные в каменном веке. На форуме также шла речь о развитии одаренных детей, создании научных проектов совместно с геопарками.