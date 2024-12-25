Аэропорт Казани возобновил работу после временных ограничений

Сегодня, 25 декабря, аэропорт Казани временно приостанавливал свою работу. Появилась информация в соцсетях от пассажиров, что это связано с реализацией плана «Ковёр», который применяется при обнаружении неопознанных объектов в воздухе. Цель этого плана — вывести все гражданские самолёты из потенциально опасной зоны.

На данный момент Росавиация сняла все ограничения. За время их действия на запасные аэродромы «ушли» шесть рейсов. По данным Министерства обороны, ночью было сбито 59 беспилотников в различных регионах, включая Курскую, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую и Тамбовскую области, а также над Азовским морем.