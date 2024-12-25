Башкирия вошла в топ рейтинга научно-технологического развития

Башкирия заняла восьмое место в топ-10 регионов по развитию научно-технологического сферы. Такие данные приводит издание РБК Уфа.

Фото №1 - Башкирия вошла в топ рейтинга научно-технологического развития

Презентацию нового рейтинга провели на заседании комиссии по научно-технологическому развитию под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

В топ-10 вошли Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Томская, Новосибирская, Нижегородская, Московская области, Башкирия, Свердловская и Самарская области.

Ряд регионов за год значительно улучшили показатели. Так, Самарская область поднялась с 20-го места на 10-е, Белгородская область улучшила позиции с 18-го до 11-го места. Пермский край поднялся с 25-й строчки на 13-ю, Ярославская область — с 45-й на 18-ю.

Дмитрий Чернышенко отметил, что технологическое лидерство является одной из национальных целей развития страны, определенных президентом Владимиром Путиным.

Ее достижение невозможно без активного участия регионов. Формирование национального рейтинга призвано стимулировать администрации субъектов для принятия действенных мер по развитию научно-технической сферы на местах. По итогам рейтинга лучшие практики управления в сфере НТР субъектов-лидеров будут предложены к внедрению и остальным регионам.

Дмитрий Чернышенко

При формировании рейтинга за 2023 год Минобрнауки России значительно увеличило число критериев для оценки технологической независимости регионов. В прошлом рейтинге анализировали 33 показателя, в новом — 43. По словам главы министерства Валерия Фалькова, критерии были сгруппированы в три блока, отражающих вовлеченность региональных властей в научно-технологическое развитие субъекта, уровень созданных условий для привлечения наукоемкого бизнеса и уровень условий для самих исследователей.

Результаты национального рейтинга позволят руководству регионов утвердиться в правильности выбранного курса, или это станет руководством к самым активным действиям в области научно-технологического развития.

 Валерия Фальков

Из регионов Приволжского федерального округа в рейтинге лидируют Татарстан (третье место в РФ), Нижегородская область (шестое) и Башкирия (восьмое). Аутсайдерами в ПФО признаны Саратовская (38-е место), Оренбургская (47-е место) и Кировская области (54-е место).

Директор Управляющей компании Научно-образовательного центра РБ (УК НОЦ РБ) Наталия Латыпова в разговоре с РБК Уфа отметила, что Башкирия удерживает позиции в десятке рейтинга научно-технологического развития третий год подряд. Этому в том числе способствует то, что республика включена во все федеральные программы, реализуемые в рамках федеральных и национальных проектов.

В Башкортостане строится Межвузовский студенческий кампус, который в ближайшие годы даст серьезный импульс к развитию науки республики, в том числе привлечению новых молодых кадров в науку. Пять лет успешно реализует свою работу Евразийский НОЦ мирового уровня. За эти годы удалось существенно продвинуться в сфере внедрения тех технологий, которые разрабатываются в наших университетах и научных организациях, в реальный сектор экономики и предприятия региона. Особое место занимают лучшие в России меры поддержки молодых ученых, созданные благодаря личной поддержке главы республики Радия Хабирова грантовые конкурсы, гранты на стажировки и улучшение жилищных условий молодых ученых, мегагранты. В сумме все принятые меры дали такой замечательный синергетический эффект, который позволяет региону занимать лидирующие позиции в рейтингах научно-технологического развития.

Наталия Латыпова

По словам эксперта, разрабатываемая в республике программа научно-технологического развития станет еще одним инструментом поддержки ключевых направлений в регионе. В планах усилить работу по внедрению разработок на предприятиях региона и достичь задачи, поставленной президентом России Владимиром Путиным, по повышению затрат на исследования и разработки до 2% от ВВП. Также Наталия Латыпова подчеркнула, что одним из способов систематизировать управление наукой в регионе и создать новые синергетические эффекты от взаимодействия науки и индустрии станет создание Госкомитета по научно-технологическому развитию, который появится в структуре правительства Башкирии в начале 2025 года.

Фото: РБК Уфа. 

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