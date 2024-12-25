Башкирия вошла в топ рейтинга научно-технологического развития

В Башкортостане строится Межвузовский студенческий кампус, который в ближайшие годы даст серьезный импульс к развитию науки республики, в том числе привлечению новых молодых кадров в науку. Пять лет успешно реализует свою работу Евразийский НОЦ мирового уровня. За эти годы удалось существенно продвинуться в сфере внедрения тех технологий, которые разрабатываются в наших университетах и научных организациях, в реальный сектор экономики и предприятия региона. Особое место занимают лучшие в России меры поддержки молодых ученых, созданные благодаря личной поддержке главы республики Радия Хабирова грантовые конкурсы, гранты на стажировки и улучшение жилищных условий молодых ученых, мегагранты. В сумме все принятые меры дали такой замечательный синергетический эффект, который позволяет региону занимать лидирующие позиции в рейтингах научно-технологического развития.

Наталия Латыпова