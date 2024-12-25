Башкирия вошла в топ рейтинга научно-технологического развития

Башкирия заняла восьмое место в топ-10 регионов по развитию научно-технологического сферы. Такие данные приводит издание РБК Уфа.
Презентацию нового рейтинга провели на заседании комиссии по научно-технологическому развитию под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
В топ-10 вошли Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Томская, Новосибирская, Нижегородская, Московская области, Башкирия, Свердловская и Самарская области.
Ряд регионов за год значительно улучшили показатели. Так, Самарская область поднялась с 20-го места на 10-е, Белгородская область улучшила позиции с 18-го до 11-го места. Пермский край поднялся с 25-й строчки на 13-ю, Ярославская область — с 45-й на 18-ю.
Дмитрий Чернышенко отметил, что технологическое лидерство является одной из национальных целей развития страны, определенных президентом Владимиром Путиным.
При формировании рейтинга за 2023 год Минобрнауки России значительно увеличило число критериев для оценки технологической независимости регионов. В прошлом рейтинге анализировали 33 показателя, в новом — 43. По словам главы министерства Валерия Фалькова, критерии были сгруппированы в три блока, отражающих вовлеченность региональных властей в научно-технологическое развитие субъекта, уровень созданных условий для привлечения наукоемкого бизнеса и уровень условий для самих исследователей.
Из регионов Приволжского федерального округа в рейтинге лидируют Татарстан (третье место в РФ), Нижегородская область (шестое) и Башкирия (восьмое). Аутсайдерами в ПФО признаны Саратовская (38-е место), Оренбургская (47-е место) и Кировская области (54-е место).
Директор Управляющей компании Научно-образовательного центра РБ (УК НОЦ РБ) Наталия Латыпова в разговоре с РБК Уфа отметила, что Башкирия удерживает позиции в десятке рейтинга научно-технологического развития третий год подряд. Этому в том числе способствует то, что республика включена во все федеральные программы, реализуемые в рамках федеральных и национальных проектов.
По словам эксперта, разрабатываемая в республике программа научно-технологического развития станет еще одним инструментом поддержки ключевых направлений в регионе. В планах усилить работу по внедрению разработок на предприятиях региона и достичь задачи, поставленной президентом России Владимиром Путиным, по повышению затрат на исследования и разработки до 2% от ВВП. Также Наталия Латыпова подчеркнула, что одним из способов систематизировать управление наукой в регионе и создать новые синергетические эффекты от взаимодействия науки и индустрии станет создание Госкомитета по научно-технологическому развитию, который появится в структуре правительства Башкирии в начале 2025 года.
Фото: РБК Уфа.