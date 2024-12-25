В Казахстане потерпел крушение рейс «Азербайджанских авиалиний»

Сегодня, 25 декабря, в Казахстане пассажирский самолет, выполнявший рейс из Баку в Грозный, разбился в аэропорту города Актау.

По данным МЧС Казахстана, на борту находились 67 пассажиров и 5 членов экипажа. Из них 28 человек выжили. Их доставили в больницы Актау, в том числе двое детей. Согласно информации, предоставленной министерством транспорта Казахстана, среди пассажиров были 16 россиян, 37 граждан Азербайджана, 6 казахстанцев и 3 киргизов.