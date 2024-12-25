В Уфе «Первый Трест» организовал праздник для маленьких жильцов

В Уфе для маленьких жильцов комплексов группы компаний «Первый Трест» провели праздник. В фойе Башгосфилармонии детей ждали сказочные персонажи. После в зрительном зале организовали показ спектакля. В завершение каждый маленький зритель получил сладкий подарок.

В ожидании самого главного героя Нового года. Под звучание музыки с волшебными нотами в фойе Башгосфилармонии Змея, Тигр, Снегурочка и другие персонажи провели для маленьких зрителей развлекательную программу: пели песни, загадывали загадки и водили хоровод вокруг зимней красавицы.

В этот день актеры Башгосфилармонии подарили юным зрителя незабываемые эмоции. Дети смогли увидеть новогодний спектакль «Волшебное ожерелье Снегурочки». Окунуться в атмосферу настоящей зимней сказки удалось и взрослым.

Праздник был организован компанией «Первый трест». Предприятие ежегодно проводит мероприятия для жителей сданных жилых комплексов.