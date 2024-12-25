В Уфе «Первый Трест» организовал праздник для маленьких жильцов

В Уфе для маленьких жильцов комплексов группы компаний «Первый Трест» провели праздник. В фойе Башгосфилармонии детей ждали сказочные персонажи. После в зрительном зале организовали показ спектакля. В завершение каждый маленький зритель получил сладкий подарок.

В ожидании самого главного героя Нового года. Под звучание музыки с волшебными нотами в фойе Башгосфилармонии Змея, Тигр, Снегурочка и другие персонажи провели для маленьких зрителей развлекательную программу: пели песни, загадывали загадки и водили хоровод вокруг зимней красавицы.

В этот день актеры Башгосфилармонии подарили юным зрителя незабываемые эмоции. Дети смогли увидеть новогодний спектакль «Волшебное ожерелье Снегурочки». Окунуться в атмосферу настоящей зимней сказки удалось и взрослым.

Фото №1 - В Уфе «Первый Трест» организовал праздник для маленьких жильцов

Праздник был организован компанией «Первый трест». Предприятие ежегодно проводит мероприятия для жителей сданных жилых комплексов.

Новогодний утренник, организованный компанией «Первый трест», смог подарить детям радость и хорошее настроение. В завершение праздника каждый маленький гость получил сладкий подарок.

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