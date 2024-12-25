Рустам Минниханов высоко оценил возможности ЦУР в Уфе

Раис Татарстана Рустам Минниханов высоко оценил возможности Центра управления республикой в Уфе. Он отметил, что их системы и службы пока не консолидированы в одном месте, как это сделали коллеги в Башкортостане.
Руководителю Татарстана рассказали о механизме обработки обращений и показали информационные системы и дашборды, которые Минцифры разработало совместно с профильными министерствами и комитетами республики. Раис Татарстана, по традиции ЦУРа, ударил в рынду и пожелал сотрудникам продуктивной работы.