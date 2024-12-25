В Башкирии профмедосмотр можно будет пройти и в праздничные дни

Профмедосмотр и диспансеризацию можно будет пройти и в новогодние праздники. Врачи будут принимать 30 и 31 декабря, а также 2, 3, 4, 6 и 8 января 2025-го. В этом году в диспансеризации участвуют более 70 медорганизаций и порядка 30 мобильных бригад. Жителей информируют и приглашают пройти осмотр. Причем бесплатно.

В здоровье глаз Зилара Рахметова уверена. Но проверка внутриглазного давления – обязательная процедура при диспансеризации. Далее измерение роста и веса, еще нужно сдать анализ крови, ЭКГ, флюорографию. Зилара признается, что к врачам обращается нечасто. Поэтому и решила пройти диспансеризацию, которая, к слову, бесплатна.

В 46-й уфимской поликлинике маршрутизация выстроена так, что пациент проходит все разом. Поэтому времени много не занимает. Более 80% подлежащих диспансеризации граждан, прикрепленных к этой поликлинике, прошли процедуры. Людям до 40 лет проходить диспансеризацию нужно раз в три года. А тем, кто старше, – ежегодно, причем с допобследованиями, в том числе анализом кала на скрытую кровь.