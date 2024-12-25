Сноубордисты из Башкирии примут участие в играх «Россия — Китай»

Башкирские сноубордисты уверенно стартовали в новом сезоне. Они уже выступили на трех крупных стартах: в Абзаково, Миассе и в Ижевске. Представители республики Тимур Зарипов и Амалия Габдюшева будут защищать честь страны на играх «Россия — Китай» в январе.

Сначала занятия проходят в зале, это сухая разминка или так называемая общая физическая подготовка. Только затем спортсмены выйдут на склон. Башкирские сноубордисты уверенно стартовали в новом сезоне. Всё лето они готовились к соревнованиям и на первых же всероссийских состязаниях в Абзаково завоевали медали разного достоинства.

В дисциплине параллельный гигантский слалом Тимур Зарипов и Амалия Габдюшева стали вторыми. Они попали в состав национальной команды. Сначала ребята отправятся на сборы в Объединенные Арабские Эмираты, а в начале января они выступят на играх «Россия-Китай».

На кубке страны в Абзаково Всеволод Мартынов стал третьим. Еще один представитель республики Владислав Николаев также завоевал бронзовую награду, но на всероссийских соревнованиях. В Миассе он показал шестой результат.

Работает над результатами и Варвара Кизина. Родители спортсменки — тренеры по сноуборду. Младший брат выбрал хоккей, а она начинала с лыжного спорта. Но спустя какое-то время окончательно определилась и осталась в сноуборде.