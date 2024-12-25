В зону СВО прибыл очередной гумконвой из Башкортостана

Фуры с гуманитарной помощью преодолели тысячи километров, чтобы в канун Нового года подарить бойцам частичку дома и праздничное настроение. На этот раз груз сопровождал председатель Госсобрания. Константин Толкачев встретился с бойцами, пообщался с ними и вручил награды. Военнослужащие поблагодарили его за доставленную партию.
Гуманитарный груз готовят к отправке в логистическом центре «Башсельхозтехники». Уже третий год. Адресные посылки, строительные материалы, специализированную технику, автомобили, медикаменты, коптеры, тепловизоры, воинскую амуницию. Самое нужное и необходимое отправляет не только руководство республики. Включаются в это дело все неравнодушные, в их числе и предприниматели, игроки хоккейной команды «Уралец».