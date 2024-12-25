30 декабря на телеканале БСТ подведут итоги года в программе «Тайм-аут»

Спортивные итоги года пройдут 30 декабря в программе «Тайм-аут». В ней вспомнят чемпионские выступления башкирских атлетов на турнирах: от международных стартов до соревнований межрегионального уровня. Паралимпийские игры, Игры БРИКС, всероссийская Универсиада.

Какие форумы прошли в республике в 2024 году. Всё о новых спортобъектах: от тренировок до выступлений в них. В «Тайм-ауте. Итоги года» вспомнят, как ФК «Уфа» вышел в первую лигу, и увидим, как хоккеисты «Салавата» поздравляют жителей республики. Не пропустите эфир программы 30 декабря в 19:00.