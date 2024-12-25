Медики Башкирии получили новые автомобили

В Башкортостане автопарк медицинских организаций пополнили 43 новых автомобиля. Их закупили в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Вручали ключи от LADA Granta Лифтбек первый вице-премьер Правительства Башкортостана и министр здравоохранения.

Автомобили многофункциональны. Их можно использовать для выездов фельдшеров, доставки анализов и транспортировки пациентов. В багажнике компактно размещаются и складные носилки. Внутри салона также расположено трансформируемое приемное устройство. Универсальные машины удобны в использовании и в городе, и на селе.