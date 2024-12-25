В Уфе полицейским вручили ключи от новых квартир

В Уфе сотрудники органов внутренних дел получили ключи от новой жилплощади. Двенадцатиэтажный дом сдали в эксплуатацию в Советском районе столицы. В торжественной церемонии приняли участие руководство МВД республики, ветераны и действующие сотрудники полиции.

Глава регионального ведомства выразил слова благодарности всем, кто принимал участие в строительстве этого объекта, и отметил, что введение в строй нового жилого дома решит жилищный вопрос многих сотрудников и ветеранов. Первыми десятью новоселами стали ветераны органов внутренних дел, которые не один десяток лет посвятили службе в правоохранительных органах.