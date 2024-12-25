В Уфе установили мировой рекорд по сборке детского конструктора

Более сотни тысяч деталей. В уфимском Дворце борьбы установили мировой рекорд по сборке детского конструктора. В масштабном событии участвовало тысяча сто сорок шесть школьников башкирской столицы. Юные изобретатели соединяли детали, чтобы на выходе получить снежинки и звёзды.
Тысячи школьников одновременно вскрывают коробки с русским аналогом «Лего» — «Рубрик». Учащиеся пятых классов — командно и по одиночке — собирают детский конструктор. Огромный интерес проявляют не только мальчики, но и девочки. Так, у одиннадцатилетней Миланы Давлетовой дома есть игрушечный мини-город. Сейчас она вместе с одноклассниками собирает то, без чего невозможно представить зиму.
Конструктор — необычная игрушка для понимания многих взрослых. Сами же дети отмечают на практике пользу от процесса сборки деталей. А ещё помогает развивать память, аналитические способности, координацию и не только.
Однако время у детей все-таки ограничено. По легенде, каждому ребенку нужно собрать одну снежинку за двадцать минут. В наборе имеются детали от трех фигурок, причем разного цвета, стилизованные под елочные игрушки. Их можно сконструировать, опираясь на свою фантазию или по инструкции.
По строго четкому и заданному алгоритму действий одиннадцатилетний Аскар Аглеев за короткое время собрал три фигурки. На каждую отводил от пяти до семи минут. Школьникам активно помогали и юные волонтёры.
Организаторы поставили амбициозную цель — чтобы как можно больше детей собственноручно делали фигурки. Внимание — из ста шестидесяти тысяч деталей. Такого еще в России и в целом во всём мире, говорят эксперты, никто не делал.
Подбадривает детей к мировому рекорду и Каринэ Хабирова. Руководитель попечительского совета фонда «Территория счастья» подчеркивает важность проведения масштабного события в столице. Ведь помимо сборки конструктора уфимские школьники на площадке дворца борьбы передадут письма нашим солдатам с теплыми пожеланиями и новогодними поздравлениями, которые защищают страну в зоне спецоперации. Воинам их вручат в ближайшее время.
Акция по сборке конструкторов несет огромную пользу и в плане налаживания общения между детьми.
И с этой целью организаторы справились. Каждый ребенок получил незабываемые впечатления и собранные своим трудом снежинки со звёздами, которые, вероятно, украсят новогодние ёлки.