В Уфе установили мировой рекорд по сборке детского конструктора

Более сотни тысяч деталей. В уфимском Дворце борьбы установили мировой рекорд по сборке детского конструктора. В масштабном событии участвовало тысяча сто сорок шесть школьников башкирской столицы. Юные изобретатели соединяли детали, чтобы на выходе получить снежинки и звёзды.

Тысячи школьников одновременно вскрывают коробки с русским аналогом «Лего» — «Рубрик». Учащиеся пятых классов — командно и по одиночке — собирают детский конструктор. Огромный интерес проявляют не только мальчики, но и девочки. Так, у одиннадцатилетней Миланы Давлетовой дома есть игрушечный мини-город. Сейчас она вместе с одноклассниками собирает то, без чего невозможно представить зиму.

Я собираю снежинку, у меня дома есть — дома, человечки и всё. Красиво выглядят и познавательно. Милана Давлетова, ученица 5 класса лицея №6 г. Уфы

Конструктор — необычная игрушка для понимания многих взрослых. Сами же дети отмечают на практике пользу от процесса сборки деталей. А ещё помогает развивать память, аналитические способности, координацию и не только.

Развивает моторику, я собираю лего за минут 30-40. Данил Иванов, ученик 5 класса школы №116 г. Уфы

Однако время у детей все-таки ограничено. По легенде, каждому ребенку нужно собрать одну снежинку за двадцать минут. В наборе имеются детали от трех фигурок, причем разного цвета, стилизованные под елочные игрушки. Их можно сконструировать, опираясь на свою фантазию или по инструкции.

По строго четкому и заданному алгоритму действий одиннадцатилетний Аскар Аглеев за короткое время собрал три фигурки. На каждую отводил от пяти до семи минут. Школьникам активно помогали и юные волонтёры.

Много обращаются за помощью, потому что многим сложно, а мне не тяжело помочь. Артём Иванов, волонтёр

Организаторы поставили амбициозную цель — чтобы как можно больше детей собственноручно делали фигурки. Внимание — из ста шестидесяти тысяч деталей. Такого еще в России и в целом во всём мире, говорят эксперты, никто не делал.

Это будет отправной точкой побиваний и побития этого рекорда, если они состоятся когда-нибудь. Этот рекорд будет занесен в книгу рекордов России и в клуб мировых рекордов как рекорд России, как и мировой рекорд. Но и посмотрите, самое важное, что такое количество детей собралось. Станислав Коненко, основатель и главный редактор Книги рекордов России

Подбадривает детей к мировому рекорду и Каринэ Хабирова. Руководитель попечительского совета фонда «Территория счастья» подчеркивает важность проведения масштабного события в столице. Ведь помимо сборки конструктора уфимские школьники на площадке дворца борьбы передадут письма нашим солдатам с теплыми пожеланиями и новогодними поздравлениями, которые защищают страну в зоне спецоперации. Воинам их вручат в ближайшее время.

Пришла такая идея, а что мы можем сделать для того, чтобы веру в нашу победу усилить. Ребята с удовольствием пришли. Им стало интересно, а что же мы можем сделать и на что мы еще способны. Каринэ Хабирова, председатель попечительского совета фонда «Территория Счастья»

Акция по сборке конструкторов несет огромную пользу и в плане налаживания общения между детьми.

Огромное значение данное мероприятие имеет именно в популяризации данного вида конструкторов для того, чтобы дети отвлеклись от цифровой жизни. Урал Кильсенбаев, первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан