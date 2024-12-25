ХК «Салават Юлаев» обыграл «Амур» в домашнем матче

9 забитых шайб, хет-трик Джошуа Ливо и голевая передача Александра Самонова. Такой получилась вторая встреча «Салавата Юлаева» против Хабаровского «Амура». В первой двадцатиминутке команды обменялись голами. Во втором игровом отрезке было заброшено 5 шайб, три из которых на счету нападающего «Салавата» Джошуа Ливо.