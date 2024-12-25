ХК «Салават Юлаев» обыграл «Амур» в домашнем матче

9 забитых шайб, хет-трик Джошуа Ливо и голевая передача Александра Самонова. Такой получилась вторая встреча «Салавата Юлаева» против Хабаровского «Амура». В первой двадцатиминутке команды обменялись голами. Во втором игровом отрезке было заброшено 5 шайб, три из которых на счету нападающего «Салавата» Джошуа Ливо.
4:3 — к концу второго периода. В заключительной двадцатиминутке гости сравнивают счёт. В овертайме победную шайбу забросил Данил Алалыкин. 5:4 — «Салават Юлаев» одерживает победу. Уже в эту субботу наша команда примет «Северсталь» из Череповца.