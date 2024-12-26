В Правительстве Башкирии прошло итоговое заседание

В республике успешно реализовали дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда. 105 работодателей получили 140 млн рублей господдержки. Об этом сообщили на итоговом заседании Правительства Башкортостана.

С этого года многодетным семьям начали предоставлять новые меры поддержки без учета критериев нуждаемости. Это бесплатный проезд общегородским транспортом, компенсация стоимости обучения детей в колледжах республики при их очном обучении, бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок.

Главным объектом Года заботы о людях с ОВЗ назвали открывшийся осенью детский реабилитационный комплекс «Салют», где помимо реабилитации проводится обучение детей по адаптированным образовательным программам, предоставляются медицинские услуги.