Спасатели Уфы поздравили пациентов детской больницы с Новым годом

В Уфе Дед Мороз и Снегурочка навестили пациентов детской больницы №17. Эффектное появление зимних волшебников обрадовало и удивило ребят, оказавшихся под Новый год в лечебном учреждении. Малышам раздали подарки.

Тех, кто не смог посетить праздник возле ёлочки, поздравили в палатах. На самом деле в костюмах Деда Мороза и Снегурочки оказались профессиональные спасатели. Эта новогодняя акция проводится Управлением гражданской защиты уже третий год. Дважды она состоялась при участии Минздрава республики.