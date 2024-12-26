Спасатели Уфы поздравили пациентов детской больницы с Новым годом

В Уфе Дед Мороз и Снегурочка навестили пациентов детской больницы №17. Эффектное появление зимних волшебников обрадовало и удивило ребят, оказавшихся под Новый год в лечебном учреждении. Малышам раздали подарки.

Тех, кто не смог посетить праздник возле ёлочки, поздравили в палатах. На самом деле в костюмах Деда Мороза и Снегурочки оказались профессиональные спасатели. Эта новогодняя акция проводится Управлением гражданской защиты уже третий год. Дважды она состоялась при участии Минздрава республики.

Пенальти
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии