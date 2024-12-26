В Башкирии в ближайшие дни ожидается снежная погода

В Башкирии в ближайшие дни установится снежная погода. По данным Башгидромета, сегодня местами по республике пройдет небольшой снег. Ветер будет южным с переходом на западный, умеренный. Днем температура воздуха колеблется в пределах -6, -11°С.
В пятницу, 27 декабря, также ожидается небольшой снег. В отдельных местах может образоваться гололед, на дорогах сформируется снежный накат и гололедица. Ветер умеренный, с порывами до сильного. Ночью температура воздуха составит -6, -11°С, при прояснении может опуститься до -16°С. Днем ожидается от -1 до -6°С.
Суббота, 28 декабря, небольшой снег, местами до умеренного.Температура ночью будет в пределах -4, -9°С, днем – от 0 до -5°С.