В Башкирии в ближайшие дни ожидается снежная погода

В пятницу, 27 декабря, также ожидается небольшой снег. В отдельных местах может образоваться гололед, на дорогах сформируется снежный накат и гололедица. Ветер умеренный, с порывами до сильного. Ночью температура воздуха составит -6, -11°С, при прояснении может опуститься до -16°С. Днем ожидается от -1 до -6°С.