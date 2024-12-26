В Башкирии сотрудники ДПС помогли женщине после ДТП

В Башкирии сотрудники ДПС оказали помощь женщине, которая попала в аварию. Накануне, патрулируя 194 км трассы Уфа – Белорецк, они заметили перевернутый автомобиль. Как выяснилось, жительница Ульяновска возвращалась домой и не учла неблагоприятные погодные условия, в результате чего потеряла управление. Ее «Ладу Гранту» занесло, и авто врезалось в дорожное ограждение.