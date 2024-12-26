В Уфимском дворе произошел взрыв пиротехники

В Уфе стали известны новые подробности хлопка, который произошел во дворе. Полицейские обнаружили в интернете запись, на которой слышен звук взрыва. На место прибыли патрульные и сотрудники ДПС.

По предварительным данным, причиной взрыва могли быть пиротехнические изделия. В этом же дворе был замечен неизвестный мужчина, который продавал пиротехнику. В результате задержали 25-летнего жителя Курганской области.

В настоящее время проводятся расследования сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией.