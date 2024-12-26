Врачи Уфы спасли женщину от ампутации ноги

Врачи больницы №21 в Уфе помогли женщине, которой грозила ампутация ноги. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения.

Пациентку доставили в кардиохирургическое отделение с сильной болью в ноге. Оказалось, у женщины атеросклероз артерий нижних конечностей. Данное заболевание может возникнуть из-за неправильного питания, вредных привычек и недостатка физической активности. Нездоровый образ жизни приводит к сужению артерий, вплоть до полого их закрытия – кровь не поступает к важным частям тела, что вызывает боль. Зачастую борются с атеросклерозом с помощью ампутации.