В Уфе открыли мемориальную доску в честь Рината Фахрисламова

В Уфе увековечили имя кавалера ордена Мужества и медали генерала Шаймуратова, старшего лейтенанта Рината Фахрисламова. Мемориальную доску установили на стене многоэтажного дома №5 по улице Арслана Мубарякова, где он проживал.

Ринат Фагаметдинович родом из Аскинского района. Трижды участвовал в чеченских кампаниях. За мужество и отвагу неоднократно был награжден. Ветеран боевых действий Чечни и ОМОНа, служивший с первых дней проведения спецоперации, погиб при исполнении обязанностей военной службы в зоне проведения спецоперации в сентябре прошлого года.