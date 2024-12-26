В Уфе показали премьеру оперы «Северные амуры»

Музыкальное произведение посвящено воинам-башкирам, которые внесли немалый вклад в победу в Отечественной войне 1812 года. Сюжет основан на моментах жизни одного из рядовых башкирских солдат – благородного, храброго и гордого воина армии Российской империи. Он прошёл Отечественную войну 1812 года от начала и до конца, выдержал все испытания и вернулся в родные края. Основная особенность – использование в опере сразу трех языков: русского, башкирского и французского.