В Уфе показали премьеру оперы «Северные амуры»

Башкирская опера с французским колоритом и русской душой. В Шаляпинском зале Уфимского института искусств прошёл премьерный показ «Северных амуров». Это современная башкирская опера, созданная композитором Шаурой Сагитовой на либретто Ильмара Альмухаметова.
Музыкальное произведение посвящено воинам-башкирам, которые внесли немалый вклад в победу в Отечественной войне 1812 года. Сюжет основан на моментах жизни одного из рядовых башкирских солдат – благородного, храброго и гордого воина армии Российской империи. Он прошёл Отечественную войну 1812 года от начала и до конца, выдержал все испытания и вернулся в родные края. Основная особенность – использование в опере сразу трех языков: русского, башкирского и французского.
«Северные амуры» – исторически сложившееся название, данное башкирским конникам французами в эпоху наполеоновских войн. Связано оно с традиционным вооружением башкир – луком и стрелами. Французы сравнивали башкирских воинов с античным богом Амуром. В боях они проявляли невероятную храбрость и отвагу.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Минкульта Башкортостана и Фонда Аскара Абдразакова.