В Башкирии мужчина попытался убить семью с ребёнком

В Зилаирском районе местного жителя обвинили в покушении на убийство семьи с ребёнком. Мужчина поджёг дом жильцов.

11 марта в состоянии опьянения житель Челябинской области решил отомстить бывшей сожительнице. Он поджёг её дом с маленьким ребёнком и бабушкой. К счастью, преступный замысел не удался – на помощь семье прибежали соседи.

Мужчина успел скрыться, а через несколько дней получил доступ к банковскому счету бывшей возлюбленной и украл 13 тысяч рублей. Его задержали в аэропорту Уфы при попытке покинуть республику.