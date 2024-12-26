Боец из Башкирии получил звезду Героя ДНР

Подразделение продолжает активные боевые действия, оттесняя боевиков киевского режима на Бахмутском направлении. Также за проявленное мужество и отвагу государственными наградами и медалями Республики Башкортостан награждены шаймуратовцы, вышедшие с передовой на ротацию. Церемонию провели в тыловом районе, где наши земляки смогут отдохнуть, связаться с родными и подготовиться к выполнению очередного боевого задания.