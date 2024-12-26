В Башкирии мужчину оштрафовали за незаконную вырубку деревьев

В Башкирии мужчину обязали выплатить 400 тысяч рублей за незаконную вырубку деревьев. Прокуратура Иглинского района подала иск, чтобы возместить ущерб, причиненный лесным насаждениям.
Ранее суд уже назначил ему условное наказание – год лишения свободы с двухлетним испытательным сроком, поскольку в июне прошлого года он срубил деревья на территории Пушкинского участкового лесничества без необходимых разрешений. В результате он нанес ущерб лесному фонду России в размере около 700 тысяч рублей, часть из которых он уже компенсировал.
В настоящее время суд удовлетворил требования прокурора о взыскании оставшейся суммы.