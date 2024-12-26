В Башкирии водитель получил год колонии и лишился автомобиля за пьяную езду

В Салавате местный житель поплатился своим автомобилем за вождение в нетрезвом состоянии. Суд установил, что в августе текущего года в ночное время сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль «Лада Веста», за рулем которого находился мужчина, уже имеющий судимость за похожее правонарушение.
Подсудимый признал свою вину. Суд вынес решение о назначении ему наказания в виде года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также ему запрещено управлять транспортными средствами на срок 4 года и 6 месяцев. Его автомобиль был конфискован в пользу государства.