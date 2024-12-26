В Башкирии водитель получил год колонии и лишился автомобиля за пьяную езду

Подсудимый признал свою вину. Суд вынес решение о назначении ему наказания в виде года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также ему запрещено управлять транспортными средствами на срок 4 года и 6 месяцев. Его автомобиль был конфискован в пользу государства.