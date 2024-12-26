Новые трассы и мосты: как развивается дорожная отрасль Башкирии

Дорожная инфраструктура в Башкортостане активно развивается. Новые километры дорог появляются буквально каждый месяц.

О том, какие трассы появляются и когда будут сданы самые актуальные объекты, поговорили в прямом эфире на телеканале БСТ с руководителями министерства транспорта республики и представителями других профильных ведомств.

Чем запомнился минувший дорожный сезон?

За последние 5 лет отремонтированы 8 тыс км дорог и 9 тыс погонных метров мостов, а за один год отремонтированы более 1300 км дорог и построено с нуля более 50 километров. В марте открыли Восточный выезд, он был реализован в рамках концессии. Запущен участок трассы М12, который проходит через три района: 65 километров, полностью освещена, 44 информационные панели обустроено на ней. Запущен также участок трассы Бирск-Тастуба-Сатка протяженностью порядка 40 километров.

Программа “Безопасные качественные дороги” заканчивается. Что будет дальше?

С нового года программа будет называться “Инфраструктура для жизни”. Она рассчитана до 2030. По ней региональные дороги приводятся в нормативное состояние в соотношении в 60%. До 85% доводим состояние небольших межсубъектных дорог. Часть финансирования будет федеральным.

Когда закончат ремонт улицы Пугачева?

Проект этот большой и серьезный. На Пугачева работы еще ведутся, их планируют завершить к сентябрю 2025 года. Самый сложный этап уже пройден - освобождение территории. Под снос попадало жилье 411 собственников, сумма возмещения составила порядка 2 млрд рублей. Оставался 1 судебный процесс по одному объекту недвижимости. Решение суда уже принято, собственник помещения еще может обжаловать его. Но уже очевидно, что история с улицей Пугачева движется к концу. Также большой объем работ приходится на вынос инженерных сетей. На один километр дороги приходится 10 километров вынесенных коммуникаций. По коммуникациям работа выполнена на 95%. Для примера: при реконструкции Комсомольской переустройство коммуникаций занял 2 года, а дорожные работы - полгода. Строителям поставлена задача завершить работу по ул. Пугачева до 1 сентября 2025 года.

Когда закончат Шакшинский мост?

Он находился в предаварийном состоянии, для примера - в 2023 году аналогичный мост рухнул в Подольске. Поэтому меры были приняты своевременно, капитальный ремонт находится в финальной стадии. Заменена эстакадная часть пролетных балок, облегчен вес конструкций с применением нанобетона. Он по весу в 1,5 раза легче классического, в его основе - высокопрочный керамзит. Такой материал изготавливает один завод в России. Выполнение всех мероприятий позволило снизить вес моста. Были проведены испытания, которые показали, что проезд по мосту возможен без ограничений как по массе, так и по скоростному режиму. Его откроют 27 декабря 2024 года и больше перекрываться полностью он не будет.

Какие работы будут производиться на старом Затонском мосту?

Таких мостов по России осталось порядка 10, причем 3 из них - в Уфе. Кстати, ранее никогда одновременно не ремонтировали 2 моста. Ситуация здесь крайне тяжелая. В текущем году принято решение о перепуске грузового потока на более новый мост рядом. Разработан проект, пройдена экспертиза. Стоимость реконструкции - значительная, это порядка 9 млрд в ценах 2024 года. Без федеральной поддержки не обойтись, при этом стоимость работ из-за роста цен на строительные материалы может увеличится.

Почему дорогу Уфа-Аэропорт постоянно ремонтируют? И почему такая сильная колея на проспекте Салавата Юлаева?

В текущем году был отремонтирован участок проспекта Салавата Юлаева благодаря программе “фонящих” дорог. Остались пару участков, но уже сейчас дорога находится в нормативе. На трассе Уфа-Аэропорт в текущем году производился ремонт на участке от КПМ до аэропорта. А городской участок от первого бывшего КПМ до моста находится на балансе мэрии, его ремонт производился в 2021 году. Если интенсивность движения свыше 20 тысяч автомобилей на одну полосу - колея должна восстанавливаться каждые два года в соответствии с ГОСТом. Власти Уфы надеются привести дорогу в нормативное состояние в следующем году. К слову, эта дорога с самой большой интенсивностью движения. Сейчас по ней проезжает 161 тысяча автомобилей в сутки.

Планируются ли какие-нибудь льготы на проезд по Восточному выезду?

Ветераны боевых действий, ветераны ВОВ и лица, их перевозящие, водители электрокаров, участники СВО, включая контрактников и бойцов Росгвардии, члены семей погибших участников специальной военной операции освобождаются от платы за проезд по Восточному выезду. Кроме того, скидку на проезд по Восточному выезду в 50% смогут получить обладатели автомобилей, работающих на газомоторном топливе.

Когда заработает развязка Федоровка-Шакша?

Съезды на Восточном выезде в районе Федоровки частично закрыты, пока существует платность проезда через Восточный выезд. Платный проезд будет действовать до 2042 года, пока действует концессионное соглашение.

Во время перекрытия Шакшинского моста было невозможно открыть данные съезды, так ка , к сожалению, концессионным соглашением не предусмотрена отмена проезда для не льготной категории граждан по Восточному выезду.

Какой транспортный поток проходит через Восточный выезд?

Средний транспортный поток составляет от 12 до 14 тысяч машин в сутки, во время перекрытия Шакшинского моста на пике - до 30 тысяч автомобилей.

Какие сложности возникли при строительстве трассы Бирск-Тастуба-Сатка?

Раньше это было 70 километров гравийной дороги, понтонный мост в Караидели. Сейчас построен мост через реку Уфу, заасфальтированы 70 километров дороги. Разработано 7 млн кубов грунта, причем в основном - скальный грунт, который пришлось взрывать. Построено 7 арочных мостов, один из них - скотопрогон. Сделаны сетки для дикий животных, построено 40 км барьерных ограждений. Теперь северо-восток напрямую связан с центром региона. Да, дорога стала длиннее, но по времени - одно и то же по сравнению с трассой М-5, на которой постоянно люди стоят в пробках.

Как попасть в программу “фонящих” дорог?

Программа очень востребована, показала себя отлично. Она была создана по инициативе Главы Башкирии. Уже по ней сделано 230 километров дорог. На 2025 по этой программе предусмотрено 4,5 млрд рублей, каждый год сумма будет расти на миллиард.

Когда сделают дороги, пострадавшие при строительстве М-12?

На “Транспортной неделе” Радий Хабиров и руководитель ГК “Автодор” проводили переговоры по восстановлению этих дорог. Данные дороги включены в программу “фонящих” дорог. Естественно, муниципалитеты не потянут эти работы. Будет помогать республика, федерация и госкомпания “Автодор”. В 2025 году будут проводиться работы по ремонту дорог, разбитых при строительстве М-12.

Сколько составляет дорожный фонд республики?

Пару лет назад это было около 16 млрд рублей. За последние года он вырос в два раза.

Как меняется транспортная инфраструктура Уфы в связи с открытием новых районов?

В новых районах уже последние 5-6 лет ежегодно строятся дороги. В текущем году в рамках нацпроекта “Жилье” завершено строительство улицы Архитектора Рехмукова, в прошлом - Мусы Гареева. Это район “Планеты”, дороги, ведущие к Дворцу Борьбы. Также активно строятся дороги в микрорайоне “Яркий” и микрорайоне “Затон-Восточный”.

Когда достроят улицу Мечтателей?

Ее открытие планируется к 1 сентября 2025 года. Она будет примыкать к улицам Дагестанская и Генерала Кусимова. Таким образом Новой Демы появится еще один выезд.

Когда достроят улицу Высотную?

Город предвидел, что улицы Степана Кувыкина и Софьи Перовской станут перегруженными после открытия движения по ул. Генерала Рыленко, поэтому заранее начаты работы на улицах Рабкоров и Высотной. Также имеется проект на строительство ул. Айской. При строительстве улиц возникли сложности из-за неучтенных коммуникаций, пришлось перепроектировать документацию. Строительство Рабкоров и Высотной будет завершено в конце 2025 года. Власти намереваются делать и продолжение улицы Айской. Транспортной коридор заработает в полной мере, когда проект дотянут до проспекта Салавата Юлаева с улицы Менделеева.

Какие маршруты наиболее “фонящие”?

Построен маршрут Иглино-Кальтовка. На будущий год осталось отремонтировать 35 километров Сибай-Акъяр. Эта дорога плавно перетекает в дорогу Акъяр-Новочеркасск в сторону Оренбуржья. При этом республика имеет право отремонтировать дорогу только до границы соседней области. Дорога по ту сторону границы разрушенной не останется: Оренбуржье также планирует ремонт со своей стороны.

Сколько у нас федеральных трасс? Какие планы на реконструкцию трассы Стерлитамак-Зирган?

В Башкирии три федеральные трассы длиной около 800 км, не везде четырехполосное движение. В ближайший год начнется реконструкция обхода Стерлитамака на трассе Уфа-Оренбург. Где-то в мае подрядчик выйдет на работу. Там появятся четыре полосы движения. Вначале построят две новые полосы, туда перебросят все движение, после чего начнется реконструкция старой дороги.

Расширение трассы М-5 от Уфы до Челябинска: что будет сделано?

Работа ведется совместно с “Росавтодором” и ФКУ “Приуралье”. Проект будет защищаться и финансирование будет предусматриваться. На сегодняшний день пока понимания по этому вопросу, возможно это история 2026 года. Все зависит от федерального дорожного фонда. Также вместе с ВТБ обсуждается новый мост в створе Интернациональной. Мост необходим, поэтому принято решение идти вместе. Сейчас заявка проходит согласование, но без федерального бюджета этот проект не реализовать.

Какие еще трассы будут отремонтированы?

Есть проект реконструкции въезда в Уфу с М-7 от Подымалова до Уфы. Финансирование обещается к 2027-2028 году. Ведется реконструкция трассы М-5 в Буздякском и Туймазинском районах, идет строительство М-12 от Дюртюлей в сторону Пермского края в районе Татышлов.

Какие улицы отремонтируют в Уфе в следующем году?

В текущем году произведен ремонт 38 участков улиц, включая главные артерии города - Проспекты Салавата Юлаева, Октября, улица Цюрупы. Некоторые улицы действительно ремонтируются через какое-то время из-за колейности, которая возникает из-за высокой интенсивности движения. Но власти экспериментируют, используя все новые виды асфальта, который изнашивается не так быстро.

Как ИИ помогает организовать дорожное движение в Уфе?