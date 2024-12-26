Радий Хабиров принял участие в заседании комиссии по региональному развитию

Предварительные итоги реализации национальных и федеральных проектов в 2024 году обсудили сегодня в режиме видеоконференцсвязи. Радий Хабиров принял участие в заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию. Его провёл заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин.

Он отметил, что строительная отрасль заканчивает год достаточно хорошо, несмотря на все сложности. Вице-премьер отметил, что в 2024 году открыли крупные дорожные объекты в стране, в их числе Восточный выезд из Уфы и 65-километровый участок федеральной автомагистрали М-12 «Восток», который проходит по территории Башкортостана. Его открытие состоялось с участием Президента страны Владимира Путина.