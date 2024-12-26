В Башкирии в селе Русский Юрмаш открылась новая амбулатория

В селе Русский Юрмаш открылась новая врачебная амбулатория. Принимать пациентов теперь будут терапевт, педиатр и узкие специалисты. Также сельчане смогут проходить в медпункте вакцинацию и диспансеризацию. Это уже четвертый ФАП, открытый в Уфимском районе, до конца года заработают ещё три.

В селе Русский Юрмаш Нина Черных живет больше 35 лет. С возрастом обращаться к врачам приходится чаще. Старый ФАП в селе был уже в непригодном состоянии — жители давно просили новую амбулаторию.

Посмотреть на открытие ФАПа жители решили лично. Отныне стали доступны многие процедуры, за которыми раньше приходилось ездить в город. В амбулатории будут принимать терапевт, педиатр, стоматолог и гинеколог, есть дневной стационар на два места. Оборудование новое и современное, комфортно в таких условиях и пациентам, и медикам.

К этому медучреждению прикреплены порядка 1100 жителей: 818 взрослых, остальные — дети. Фельдшеры и врачи уже ожидают увеличения числа пациентов — с открытием Восточного выезда население растёт.