В Уфе работникам культуры вручили госнаграды

Высоких званий, орденов и медалей удостоились педагоги, художественные руководители творческих коллективов и учреждений, артисты, музейные сотрудники, работники библиотек, театральные деятели и художники.

Так, например, известный мастер акварели Ляйсан Рахматуллина и артистка Государственного академического русского драмтеатра Айгуль Шакирова будут носить почетное звание «народный». Орден Салавата Юлаева получили артист драмы Башкирского академического театра драмы имени Гафури Мулиян Суяргулов, который отметил свой 90-летний юбилей, а также директор Центра межкультурного партнёрства Валентина Латыпова.