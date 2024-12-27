Жители Аургазинского района готовятся к участию в ППМИ

Города и районы республики готовятся к участию в программе поддержки местных инициатив. Жители планируют реализовать различные идеи: отремонтировать дороги, благоустроить кладбища, приобрести технику. Сейчас проводятся собрания по выбору проектов.

Одним из активных участников ежегодно становится Балыклыкульский сельсовет Аургазинского района. Так, в этом году сельчане смогли увековечить память героев Великой Отечественной войны. Установили целый мемориальный комплекс. Также жители сельского поселения успешно работают и по другим госпрограммам. К примеру, благоустроили два объекта в деревне Наумкино. Почтовое отделение обновили по программе политической партии «Единая Россия» «Модернизация сети почтовых отделений», родник привели в порядок по программе «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан».