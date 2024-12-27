В Башкирии синоптики сообщили о погоде на выходные

В ближайшие три дня жителей Башкирии ожидает снежная погода с гололедицей. По информации Башгидромета, Сегодня, 27 декабря, в республике пройдет небольшой снег, местами — умеренный. В отдельных районах будет гололед. На дорогах образуются снежные заносы и снежный накат. Умеренный западный и северо-западный ветер с порывами. Температура воздуха днем составит от -1 до -6°C.
28 декабря также возможен небольшой снег, на юге — местами умеренный. В отдельных районах гололед и снежный накат. Ветер будет умеренным, температура ночью — от -4 до -9°C, днем — от 0 до -5°C.
29 декабря ожидается небольшой снег, ветер будет умеренным. Температура воздуха ночью составит -7 до -12°C, днем — от -3 до -8°C.