В Башкирии синоптики сообщили о погоде на выходные

В ближайшие три дня жителей Башкирии ожидает снежная погода с гололедицей. По информации Башгидромета, Сегодня, 27 декабря, в республике пройдет небольшой снег, местами — умеренный. В отдельных районах будет гололед. На дорогах образуются снежные заносы и снежный накат. Умеренный западный и северо-западный ветер с порывами. Температура воздуха днем составит от -1 до -6°C.