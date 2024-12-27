Рейс из Уфы в Минводы вылетел после технического осмотра

Самолёт, выполнявший рейс из Уфы в Минеральные Воды, вылетел после проведения технического осмотра. Он покинул Уфу 26 декабря в 21:07 часов по местному времени, сообщили в пресс-службе аэропорта. Во время задержки пассажиров обеспечили питанием и напитками.

Напомним, что предыдущий вылет самолёта авиакомпании «Азимут» ожидался в 13:10, но рейс задержали из-за необходимости технической проверки. Как уточняют источники, именно во время подготовки ко взлёту у самолёта Sukhoi Superjet 100 возникли проблемы. Пилот принял решение вернуться на стоянку. Пассажиры сообщили, что на борту работали механики, проверяя один из двигателей.