В Уфе Музею музыки им. Шаляпина передали портрет певца

Уникальный фотопортрет великого оперного певца с подлинной дарственной надписью его дочери торжественно передали Музею музыки имени Шаляпина. Это сделал директор Уфимского училища искусств Шамиль Абдраков.
Почти 60 лет портрет хранили неравнодушные люди, которые бескорыстно, порой не получая поддержки и понимания, берегли историческую реликвию. Министр культуры Башкортостана Амина Шафикова инициировала передачу изображения Федора Шаляпина в одноименный музей. Теперь фотопортрет с надписью «На память городу Уфе – колыбели творческой жизни моего отца. С благодарностью Ирина Шаляпина. Октябрь 1966 г.» смогут увидеть уфимцы и гости города.