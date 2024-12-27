В Уфе Музею музыки им. Шаляпина передали портрет певца

Почти 60 лет портрет хранили неравнодушные люди, которые бескорыстно, порой не получая поддержки и понимания, берегли историческую реликвию. Министр культуры Башкортостана Амина Шафикова инициировала передачу изображения Федора Шаляпина в одноименный музей. Теперь фотопортрет с надписью «На память городу Уфе – колыбели творческой жизни моего отца. С благодарностью Ирина Шаляпина. Октябрь 1966 г.» смогут увидеть уфимцы и гости города.