Футбольный клуб «Уфа»: итоги первой части сезона

Футбольный клуб «Уфа», значительно превышая в классе соперников, вернулся в Первую лигу уже в статусе чемпиона. На трансферном рынке клуб был достаточно активен. Обойму команды пополнили игроки на все позиции. О том, как ФК «Уфа» провел первую часть сезона, – в нашем специальном репортаже.

Футбольный клуб был достаточно активен на трансферном рынке. Так, «Уфе» удалось предложить полноценный контракт Вадиму Карпову. В предыдущем сезоне его арендовали у московского ЦСКА. 21-летний защитник с самого начала показывал надёжную игру и стал настоящим столпом обороны команды. Но также «Уфу» покинули несколько игроков.

Единственный, кто не остался у нас, – это Роман Минаев. Но он выбрал другой клуб, «Арсенал», Тула, хотя через месяц ушел уже из «Арсенала» в «Волгу» ульяновскую, то есть в нижнюю лигу. И я до сих пор считаю, что это его ошибка, но футболист вправе сам выбирать свое будущее. Сергей Фельдман, генеральный директор футбольного клуба «Уфа»

Первая лига в этом году привлекла особое внимание болельщиков. Ведь из высшего дивизиона сюда опустились такие известные клубы, как «Сочи», «Урал» и «Балтика». Они с самого начала дали понять, что намерены попасть обратно в элиту российского футбола. «Уфе», которая только вернулась из Второй лиги, Министерство спорта Башкортостана поставило более земные цели.

Основная цель – это закрепиться в Первой лиге. Чтобы психологически те ребята, которые остались в команде, а их, как вы знаете, осталось практически 90% – именно тех ребят, которые добыли эту путевку. Хотя кто-то из них играл в Первой лиге, но так, чтобы они были готовы. Вот этот переход всегда проходит тяжело, потому что, скажем, на трансферную политику времени очень мало. Закончили мы практически 8 июня. И уже оставался месяц для того, чтобы начать чемпионат в первом дивизионе. Сергей Фельдман, генеральный директор футбольного клуба «Уфа»

Еще до начала сезона стало понятно: легко точно не будет. Возвращение в Первую лигу для команды началось с трёх выездных матчей подряд. При этом в двух из них играть пришлось в вынесенные дни – пятницу и понедельник. Сезон стартовал в Грозном. Футбольный клуб «Алания» «Уфе» был давно знаком. Команды уже пять раз встречались на поле. А на предсезонных сборах команды провели товарищеский матч. Уфимцы набрали очки в первом же матче чемпионата и увезли из Грозного ничью.

Команда вернулась в столицу Башкортостана, но ненадолго. Во втором туре играли на выезде против «Нефтехимика». «Уфа» открыла счёт уже на 10-й минуте благодаря голу Романа Пасевича. Но удаление Дениса Кутина в начале второго тайма перевернуло игру. В меньшинстве команда пропустила два мяча. 2:1, победа хозяев поля. С гола башкирского клуба начался и следующий выездной матч. Встреча с «Балтикой» в Калининграде завершилась результативной ничьей. А затем футбол наконец-то вернулся на «Нефтяник».

Уровень команд плюс-минус одинаковый, где-то везение, где-то фарт, где-то соперник реально был лучше, мы работаем над этим, исправимся. В том сезоне на кубок команда дошла далеко, сейчас тоже все в равных условиях. Расул Гыстаров, полузащитник ФК «Уфа»

Гости из «Тюмени» начали сезон похожим образом. Команда не смогла обыграть «Нефтехимик» и «Аланию», но отправила два безответных мяча в ворота «Шинника» на выезде. Матч в столице Башкортостана мог пройти по похожему сценарию. «Тюмени» удалось дважды забить в первом тайме. Но еще с прошлого сезона «Уфу» не так-то просто обыграть на домашнем стадионе. Команда перевернула игру, сравняв счёт и заработав ничью. Но соседи по турнирной таблице выиграли свои матчи, и башкирский клуб впервые в сезоне опустился в зону вылета.

Хотели начать с победы первый матч в сезоне, домашний. Готовились, настраивались. Думаю, что в трех выездных турах, может, и достойно выступили, но хотелось бы большего. Поэтому велико было желание именно в сегодняшнем матче открыть счет нашим победам. Евгений Харлачёв, главный тренер футбольного клуба «Уфа»

Первую победу в сезоне клуб добыл в Саратове. С минимальным счётом обыграли «Сокол». 3 очка должны были заработать и в домашней игре против «Сочи». К концу первого тайма уфимцы вели со счётом 3:1. Но гости перевернули игру, забили гол в добавленное время и выиграли со счётом 3:4. 7 голов на «Нефтянике» – такого в истории клуба ещё не было.

Сейчас сложно сказать по горячим следам. Будем разбирать игру. Мне кажется, где-то потеряли концентрацию, допустили ошибки и пропустили. Такие матчи бывают, поэтому нужно просто собраться, проанализировать игру и двигаться дальше. Владислав Адаев, полузащитник ФК «Уфа»

В двухматчевой домашней серии уфимцам набрать очки не удалось. Но здесь команда столкнулась с новым вызовом. В Первой лиге не предусмотрены перерывы на международные матчи. А первый номер «Уфы», голкипер Олег Баклов весной получил паспорт родного Таджикистана. И теперь его очень ждали в сборной на матчи Кубка короля Таиланда.

Место в воротах башкирского клуба занял Алексей Чернов, игравший за «Уфу» еще в Премьер-лиге. Команда на выезде уступила «Шиннику» со счетом 2:0. На следующий день Баклов дебютировал за сборную Таджикистана, окончательно сменив спортивное гражданство. Но через неделю уже вышел в стартовом составе «Уфы», обеспечив ей сухую победу на «Нефтянике».

Наконец-то это свершилось, одержали первую домашнюю победу, надеюсь, не последнюю. Сумасшедшая самоотдача, воля к победе, желание победить, сумасшедшее трудолюбие. То есть мы сегодня были командой, единым целым, и нам за это сегодня воздалось. Евгений Харлачёв, главный тренер футбольного клуба «Уфа»

Но ни эта победа, ни набранные очки в следующих турах не позволяли «Уфе» подняться в турнирной таблице. Даже после двух подряд побед на «Нефтянике» команда не могла выбраться из зоны вылета. Но набранные очки как минимум придали психологической уверенности.

Впереди был «матч за 6 очков». Дело в том, что в Башкортостан прилетал «Сокол» – сосед по турнирной таблице. И «Уфа» завершила футбольный год на «Нефтянике» красиво. Два забитых мяча и надёжная игра вратаря Баклова позволила одержать «сухую» победу. А главное – обогнать «Сокол» по набранным очкам и наконец-то выйти из зоны вылета.

Наверное, ни для кого не секрет, что «Сокол» находится в нашей весовой категории. И это те команды, наверное, с которыми – и мы так считаем, и вы так считаете – можно набирать очки. Поэтому, естественно, очень сильно хотелось в сегодняшнем матче выиграть. И немножко поменять ситуацию в турнирной таблице, её обострить в нижней части. Евгений Харлачёв, главный тренер футбольного клуба «Уфа»

Но в этом году была не только Первая лига. «Уфа» уже зарекомендовала себя как один из самых зрелищных участников Кубка России. В прошлом розыгрыше команда запомнилась регулярными сериями пенальти. Их героем становился все тот же Баклов. Он брал 11-метровые удары и даже забивал с точки сам. В этот раз жребий выпал на астраханский «Волгарь». Команды вновь не выявили победителя в основное время – Олег спасает снова. А вот в Уфе до пенальти дело не дошло. «Шинник» победил благодаря голу во втором тайме.

Год завершился черноморским турне. Встречи с «Сочи» и «Черноморцем» завершились для уфимцев неудачно. Матчи стали олицетворением первой части сезона. Потеряны необязательные очки: во многих матчах команда была близка к хорошему результату, но всё решалось на последних минутах. Осложняли ситуацию и различные околофутбольные слухи, которые наверняка мешали игрокам сконцентрироваться только на игре.

Стараемся не обращать внимание, есть поражения и серия неудачных игр, всегда есть негативные эмоции у болельщиков, не опускаем руки и двигаемся дальше. Камиль Муллин, нападающий ФК «Уфа»

За этот отрезок чемпионата команда одержала пять побед. В трёх из них решающие голы были на счету Андрея Анисимова. Воспитанник «Зенита» присоединился к «Уфе» в летнее трансферное окно. В прошлом – центральный защитник, в «Уфе» он стал играть на позиции выше. Тренерский замысел оказался удачным.

– Как бывшему защитнику удалось раскрыть голевой потенциал? – Это сокомандники. Только сокомандники. Я всегда, какая-то чуйка у меня была на голы, находить в нужном месте в нужном моменте. И от сокомандников очень многое зависит. Даже голы, которые я забил – не то что я взял обыграл кого-то. Мне отдавали пас, мне оставалось только подставить голову и ногу. – Если говорить об «Уфе», о первой части сезона, как удалось сыграться? – Сыграть удалось. Мы еще, понятное дело, прощупываем друг друга, но в целом уже есть и картинка, и понимание. Мне нравится команда и пацаны, все здорово. В плане результата – да, тяжеловато дается. Будем стараться. Но везде есть свои нюансы, будем работать. Андрей Анисимов, полузащитник футбольного клуба «Уфа»

Андрей Анисимов не раз входил в тройку лучших игроков месяца в «Уфе». Голосование проводили среди болельщиков. Но сам полузащитник своей игрой недоволен: стремление показывать лучший результат.

У клуба все действительно будет хорошо. По крайней мере, к этому всеми силами стремятся. Для этого команду продолжат укомплектовывать в зимнее трансферное окно. На первом сборе к возобновлению чемпионата будут готовиться в Уфе, а затем в Турции.

Те, кто приходит на футбол, кто следит за нами, за нашими выступлениями, те, конечно, видят, где у нас есть, скажем, слабые места. Это линия нападения, хотелось бы иметь нападающего, хотя бы еще одного, более такого мастеровитого. И в середине поля хотелось бы усилить. Хорошо, что мы успели в сентябре взять в аренду Бочерова из «Урала». Я считаю, что он усилил нашу команду, но это опорная зона. А в атакующем плане у нас ребята есть, хорошие, перспективные. Они, конечно, молодые, такие как Гыстаров, Исаев, Анисимов. Хотелось бы еще какого-то более опытного, чтобы и молодые у нас за ним подтянулись в середину. Сергей Фельдман, генеральный директор футбольного клуба «Уфа»

Подготовка ко второй части сезона уже началась. Ключевым событием декабря стало назначение бывшего футболиста и тренера Омари Тетрадзе в качестве спортивного директора «Уфы». По словам Руслана Хабибова, футбольный клуб начал текущий сезон без специалиста на данной должности. Но, обсуждая с членами правления перспективы клуба, было решено: «Уфу» необходимо усилить, чтобы закрепиться в лиге и завершить сезон в середине турнирной таблицы.

Поэтому мы пригласили Омари Михайловича Тетрадзе, для того чтобы он как спортивный директор здесь нас усилил. Ну, прежде всего, конечно, здесь, безусловно, у него задача – это вся спортивная деятельность нашего футбольного клуба. И не только футбольного клуба. Потому что мы с ним разговаривали о том, что, безусловно, здесь важно, чтобы развивался у нас футбол в наших муниципалитетах, районах, городах Республики Башкортостан. И такая задача тоже перед ним будет стоять. Поэтому уверен, что специалист высокого уровня позволит нам найти новые решения и усилить нашу команду. Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан

Болельщики и руководство в один голос повторяют: в Башкортостане должен быть футбол. С каждым годом всё больше мальчишек и девчонок начинают заниматься этим видом спорта. Возможно, именно они в будущем будут приносить победу футбольному клубу «Уфа». Сейчас воспитанники клубной школы активно привлекаются к тренировкам с основной командой.