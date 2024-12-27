Футбольный клуб «Уфа»: итоги первой части сезона

Футбольный клуб «Уфа», значительно превышая в классе соперников, вернулся в Первую лигу уже в статусе чемпиона. На трансферном рынке клуб был достаточно активен. Обойму команды пополнили игроки на все позиции. О том, как ФК «Уфа» провел первую часть сезона, – в нашем специальном репортаже.
Футбольный клуб был достаточно активен на трансферном рынке. Так, «Уфе» удалось предложить полноценный контракт Вадиму Карпову. В предыдущем сезоне его арендовали у московского ЦСКА. 21-летний защитник с самого начала показывал надёжную игру и стал настоящим столпом обороны команды. Но также «Уфу» покинули несколько игроков.
Первая лига в этом году привлекла особое внимание болельщиков. Ведь из высшего дивизиона сюда опустились такие известные клубы, как «Сочи», «Урал» и «Балтика». Они с самого начала дали понять, что намерены попасть обратно в элиту российского футбола. «Уфе», которая только вернулась из Второй лиги, Министерство спорта Башкортостана поставило более земные цели.
Еще до начала сезона стало понятно: легко точно не будет. Возвращение в Первую лигу для команды началось с трёх выездных матчей подряд. При этом в двух из них играть пришлось в вынесенные дни – пятницу и понедельник. Сезон стартовал в Грозном. Футбольный клуб «Алания» «Уфе» был давно знаком. Команды уже пять раз встречались на поле. А на предсезонных сборах команды провели товарищеский матч. Уфимцы набрали очки в первом же матче чемпионата и увезли из Грозного ничью.
Команда вернулась в столицу Башкортостана, но ненадолго. Во втором туре играли на выезде против «Нефтехимика». «Уфа» открыла счёт уже на 10-й минуте благодаря голу Романа Пасевича. Но удаление Дениса Кутина в начале второго тайма перевернуло игру. В меньшинстве команда пропустила два мяча. 2:1, победа хозяев поля. С гола башкирского клуба начался и следующий выездной матч. Встреча с «Балтикой» в Калининграде завершилась результативной ничьей. А затем футбол наконец-то вернулся на «Нефтяник».
Гости из «Тюмени» начали сезон похожим образом. Команда не смогла обыграть «Нефтехимик» и «Аланию», но отправила два безответных мяча в ворота «Шинника» на выезде. Матч в столице Башкортостана мог пройти по похожему сценарию. «Тюмени» удалось дважды забить в первом тайме. Но еще с прошлого сезона «Уфу» не так-то просто обыграть на домашнем стадионе. Команда перевернула игру, сравняв счёт и заработав ничью. Но соседи по турнирной таблице выиграли свои матчи, и башкирский клуб впервые в сезоне опустился в зону вылета.
Первую победу в сезоне клуб добыл в Саратове. С минимальным счётом обыграли «Сокол». 3 очка должны были заработать и в домашней игре против «Сочи». К концу первого тайма уфимцы вели со счётом 3:1. Но гости перевернули игру, забили гол в добавленное время и выиграли со счётом 3:4. 7 голов на «Нефтянике» – такого в истории клуба ещё не было.
В двухматчевой домашней серии уфимцам набрать очки не удалось. Но здесь команда столкнулась с новым вызовом. В Первой лиге не предусмотрены перерывы на международные матчи. А первый номер «Уфы», голкипер Олег Баклов весной получил паспорт родного Таджикистана. И теперь его очень ждали в сборной на матчи Кубка короля Таиланда.
Место в воротах башкирского клуба занял Алексей Чернов, игравший за «Уфу» еще в Премьер-лиге. Команда на выезде уступила «Шиннику» со счетом 2:0. На следующий день Баклов дебютировал за сборную Таджикистана, окончательно сменив спортивное гражданство. Но через неделю уже вышел в стартовом составе «Уфы», обеспечив ей сухую победу на «Нефтянике».
Но ни эта победа, ни набранные очки в следующих турах не позволяли «Уфе» подняться в турнирной таблице. Даже после двух подряд побед на «Нефтянике» команда не могла выбраться из зоны вылета. Но набранные очки как минимум придали психологической уверенности.
Впереди был «матч за 6 очков». Дело в том, что в Башкортостан прилетал «Сокол» – сосед по турнирной таблице. И «Уфа» завершила футбольный год на «Нефтянике» красиво. Два забитых мяча и надёжная игра вратаря Баклова позволила одержать «сухую» победу. А главное – обогнать «Сокол» по набранным очкам и наконец-то выйти из зоны вылета.
Но в этом году была не только Первая лига. «Уфа» уже зарекомендовала себя как один из самых зрелищных участников Кубка России. В прошлом розыгрыше команда запомнилась регулярными сериями пенальти. Их героем становился все тот же Баклов. Он брал 11-метровые удары и даже забивал с точки сам. В этот раз жребий выпал на астраханский «Волгарь». Команды вновь не выявили победителя в основное время – Олег спасает снова. А вот в Уфе до пенальти дело не дошло. «Шинник» победил благодаря голу во втором тайме.
Год завершился черноморским турне. Встречи с «Сочи» и «Черноморцем» завершились для уфимцев неудачно. Матчи стали олицетворением первой части сезона. Потеряны необязательные очки: во многих матчах команда была близка к хорошему результату, но всё решалось на последних минутах. Осложняли ситуацию и различные околофутбольные слухи, которые наверняка мешали игрокам сконцентрироваться только на игре.
За этот отрезок чемпионата команда одержала пять побед. В трёх из них решающие голы были на счету Андрея Анисимова. Воспитанник «Зенита» присоединился к «Уфе» в летнее трансферное окно. В прошлом – центральный защитник, в «Уфе» он стал играть на позиции выше. Тренерский замысел оказался удачным.
Андрей Анисимов не раз входил в тройку лучших игроков месяца в «Уфе». Голосование проводили среди болельщиков. Но сам полузащитник своей игрой недоволен: стремление показывать лучший результат.
У клуба все действительно будет хорошо. По крайней мере, к этому всеми силами стремятся. Для этого команду продолжат укомплектовывать в зимнее трансферное окно. На первом сборе к возобновлению чемпионата будут готовиться в Уфе, а затем в Турции.
Подготовка ко второй части сезона уже началась. Ключевым событием декабря стало назначение бывшего футболиста и тренера Омари Тетрадзе в качестве спортивного директора «Уфы». По словам Руслана Хабибова, футбольный клуб начал текущий сезон без специалиста на данной должности. Но, обсуждая с членами правления перспективы клуба, было решено: «Уфу» необходимо усилить, чтобы закрепиться в лиге и завершить сезон в середине турнирной таблицы.
Болельщики и руководство в один голос повторяют: в Башкортостане должен быть футбол. С каждым годом всё больше мальчишек и девчонок начинают заниматься этим видом спорта. Возможно, именно они в будущем будут приносить победу футбольному клубу «Уфа». Сейчас воспитанники клубной школы активно привлекаются к тренировкам с основной командой.
23 декабря футбольный клуб «Уфа» встретил свой 14-й день рождения. За этот срок команда успела выйти в Премьер-лигу и пережить кризис. Но снова встала на нужный путь, вернувшись в первую лигу. Как завершится этот сезон? Что будет с командой дальше? Узнаем уже в марте, после возобновления чемпионата.