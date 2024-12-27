Из Уфы в зону СВО отправился очередной женский отряд волонтёров

В новогодние каникулы будут помогать нашим бойцам. Из Уфы в зону проведения специальной военной операции отправился очередной женский отряд волонтёров. Это уже четвёртая группа женщин-добровольцев из Башкортостана, которая будет работать в военных госпиталях Луганской и Донецкой народных республик, ухаживая за ранеными бойцами.